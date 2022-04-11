Благотворительная организация о Роналду, разбившем телефон 14-летнего фаната: «Он уже не наш посол»

Благотворительная организация дистанцировалась от сотрудничества с .

Форвард разбил телефон 14-летнему болельщику с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре (0:1). Позже португалец принес извинения в инстаграме.

Международная организация Save the Children («Спасем детей»), основанная в Великобритании и занимающаяся защитой прав детей по всему миру, сообщила, что португалец больше не один из ее послов.

Роналду стал глобальным амбассадором благотворительной организации в 2013 году.

«Криштиану поддерживал работу Save the Children, помогая нуждающимся семьям по всему миру. Он не работал с нами с 2018 года и больше не является нашим послом», – говорится в заявлении организации.

Также форвард – посол ЮНИСЕФ в Португалии. Международная организация, действующая под эгидой ООН, отказалась ответить на вопрос о том, сохранит ли игрок этот статус.

Роналду со злости разбил телефон фаната (мальчика с аутизмом). Полиция ведет расследование