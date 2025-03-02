«МЮ» пропустил первым в 8 из 11 последних матчей – во всех восьми Онана был в воротах. Басси забил за «Фулхэм» в конце 1-го тайма матча Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» пропустил первым в 8 из 11 последних матчей.
Защитник «Фулхэма» Кэлвин Басси вывел свою команду вперед в гостевом матче 5-го раунда Кубка Англии против «МЮ» (1:0, перерыв).
Таким образом, лишь в трех из одиннадцати последних матчей «Юнайтед» забивал первым – «Рейнджерс» (2:1), «Фулхэму» (1:0) и ФКСБ (2:0).
А первым «МЮ» пропускал от «Саутгемптона» (3:1), «Брайтона» (1:3), «Кристал Пэлас» (0:2), «Лестера» (2:1), «Тоттенхэма» (0:1), «Эвертона» (2:2) и «Ипсвича» (3:2).
Отметим, что во всех матчах, когда «МЮ» пропускал первым, место в воротах занимал Андре Онана. В двух матчах Лиги Европы, когда клуб не пропускал, голкипером был Алтай Байындыр.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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