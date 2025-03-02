Болельщики «Ростова» освистали Глебова во время объявления составов перед матчем с «Динамо»
Болельщики «Ростова» припомнили Даниле Глебову уход из клуба.
«Ростов» принимает «Динамо» в 19-м туре Мир РПЛ.
Болельщики южан во время объявления составов освистали полузащитника бело-голубых Данилу Глебова.
Глебов ушел из «Ростова» этой зимой.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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