У «Барселоны» 33:0 по ударам в игре с «Сосьедадом» и 76,5% владения. Каталонцы играли в большинстве с 17-й минуты
«Барселона» не позволила «Сосьедаду» нанести ни одного удара по ее воротам.
Команда Ханси Флика разгромила соперника по матчу 26-го тура Ла Лиги со счетом 4:0.
«Блауграна» играла в большинстве с середины первого тайма и пробила 33 раза, 10 – в створ. Также она владела мячом 76,5% времени и подала 12 угловых. «Сосьедад» не бил и не подавал угловых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
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