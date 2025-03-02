У «Барселоны» 33:0 по ударам в игре с «Сосьедадом» и 76,5% владения. Каталонцы играли в большинстве с 17-й минуты

«Барселона» не позволила «Сосьедаду» нанести ни одного удара по ее воротам.

Команда Ханси Флика разгромила соперника по матчу 26-го тура Ла Лиги со счетом 4:0.

«Блауграна» играла в большинстве с середины первого тайма и пробила 33 раза, 10 – в створ. Также она владела мячом 76,5% времени и подала 12 угловых. «Сосьедад» не бил и не подавал угловых.