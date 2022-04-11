Картинговая команда WARD разорвала контракт с российским картингистом, показавшим нацистское приветствие

Команда WARD Racing разорвала контракт с российским гонщиком Артемом Северюхиным.

Северюхин – 15-летний гонщик, выступаю в чемпионате Европы по картингу, – показал нацистское приветствие в рамках церемонии награждения на подиуме после гонки в Португалии.

В официальном заявлении команды говорится о сожалении относительно произошедшего инцидента и о том, что организация не приемлет подобное поведение и осуждает действия Северюхина. В связи с чем не видит возможности для продолжения сотрудничества.

Российский гонщик показал нацистское приветствие после победы на этапе чемпионата Европы по картингу

ФИА расследует «неприемлемое поведение» российского картингиста, который показал нацистское приветствие

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