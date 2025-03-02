Чемпионат Греции. ПАОК обыграл «Астерас», Спортс’’ показал матч в прямом эфире с комментарием Эльвина Керимова

ПАОК победил «Астерас» в 25-м туре Суперлиги Греции (2:0).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировал Эльвин Керимов.

На 24-й минуте Тайсон открыл счет после передачи Мбваны Саматты, на 51-й Саматта удвоил преимущество хозяев. Магомед Оздоев вышел в старте и был заменен на 76-й минуте, Федор Чалов пропустил игру из-за простуды.

ПАОК гарантировал попадание в топ-4 за один тур до окончания регулярного этапа Суперлиги Греции, отрыв от «Ариса» увеличился до пяти очков при трех в розыгрыше. Команда Рэзвана Луческу идет 4-й, «Астерас» – 7-й.

В следующем матче ПАОК 9 марта сыграет на выезде с «Каллитеей», Спортс’’ покажет в прямом эфире. Начало в 20:00 по московскому времени.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции