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Чемпионат Греции. ПАОК обыграл «Астерас», Спортс’’ показал матч в прямом эфире с комментарием Эльвина Керимова

ПАОК победил «Астерас» в 25-м туре Суперлиги Греции (2:0).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировал Эльвин Керимов.

На 24-й минуте Тайсон открыл счет после передачи Мбваны Саматты, на 51-й Саматта удвоил преимущество хозяев. Магомед Оздоев вышел в старте и был заменен на 76-й минуте, Федор Чалов пропустил игру из-за простуды.

ПАОК гарантировал попадание в топ-4 за один тур до окончания регулярного этапа Суперлиги Греции, отрыв от «Ариса» увеличился до пяти очков при трех в розыгрыше. Команда Рэзвана Луческу идет 4-й,  «Астерас» – 7-й.

В следующем матче ПАОК 9 марта сыграет на выезде с «Каллитеей», Спортс’’ покажет в прямом эфире. Начало в 20:00 по московскому времени.

Таблица чемпионата Греции

Статистика чемпионата Греции

Греция. Суперлига 2 марта 17:30
25 тур
Тумба
ПАОК
Матч завершен
2 - 0
-XG-
Астерас
Коэффициенты
Матч окончен
Тайсон   Шортайр
88’
83’
Адефуньибоми   Зуглис
Живкович   Десподов
80’
78’
Биль
Оздоев   Мейте
76’
Саматта   Брандон
75’
Константелиас   Пелкас
75’
72’
Хацийованис   Биль
72’
Рехис   Калцас
61’
Рубен Гарсия   Хухумис
61’
Цандарис   Яблонский
60’
Рубен Гарсия
52’
Рехис
  Саматта
51’
2тайм
Перерыв
  Тайсон
24’
ПАОК:
Павленка, Баба, Ветеска, Кендзера, Састре, Оздоев (Мейте, 76), Камара, Тайсон (Шортайр, 88), Константелиас (Пелкас, 75), Живкович (Десподов, 80), Саматта (Брандон, 75), Цифцис, Михайлидис, Виейринья, Пенья, Пелкас, Мейте, Шортайр, Брандон, Десподов
1тайм
Астерас:
Цинтотас, Альварес, Дели, Триантафиллопулос, Рубен Гарсия (Хухумис, 61), Хацийованис (Биль, 72), Адефуньибоми (Зуглис, 83), Мики, Цандарис (Яблонский, 61), Рехис (Калцас, 72), Джоаккини, Пападопулос, Grammatikakis, Хухумис, Алхо, Udom, Яблонский, Калцас, Биль, Зуглис
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoЭльвин Керимов
logoМагомед Оздоев
logoАстерас
logoФедор Чалов
logoвысшая лига Греция
logoПАОК
результаты
logoМбвана Саматта
logoТайсон
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