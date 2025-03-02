Матч окончен
Чемпионат Греции. ПАОК обыграл «Астерас», Спортс’’ показал матч в прямом эфире с комментарием Эльвина Керимова
ПАОК победил «Астерас» в 25-м туре Суперлиги Греции (2:0).
Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировал Эльвин Керимов.
На 24-й минуте Тайсон открыл счет после передачи Мбваны Саматты, на 51-й Саматта удвоил преимущество хозяев. Магомед Оздоев вышел в старте и был заменен на 76-й минуте, Федор Чалов пропустил игру из-за простуды.
ПАОК гарантировал попадание в топ-4 за один тур до окончания регулярного этапа Суперлиги Греции, отрыв от «Ариса» увеличился до пяти очков при трех в розыгрыше. Команда Рэзвана Луческу идет 4-й, «Астерас» – 7-й.
В следующем матче ПАОК 9 марта сыграет на выезде с «Каллитеей», Спортс’’ покажет в прямом эфире. Начало в 20:00 по московскому времени.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости