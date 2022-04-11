Генич не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона: «Может, и дольше. Клуб высказал такое пожелание, и сам не хочу»

не будет комментировать матчи до конца сезона.

– Продолжается ваше противостояние со «Спартаком».

– У меня нет противостояния со «Спартаком». Просто «Спартак» решил меня максимально везде...

– Дмитрий Зеленов говорит, что вы общались все утро воскресенья.

– Да, спорные вопросы решили и виртуально пожали друг другу руки.

– Вы не будете комментировать «Спартак»?

– Да, я не буду комментировать «Спартак». До конца сезона. Кто знает, может быть, и дольше. Во-первых, сам не хочу. Во-вторых, «Спартак» высказал такое пожелание.

– Это после матча с «Краснодаром», когда вы якобы болели за гостей.

– Когда я сказал, что никто не ожидал, что этот молодой «Краснодар» приедет и дернет «Спартак» в Москве. Вот за эти слова. Готов извиниться за то, что это, может быть, неэфирные слова, но мне кажется, что такой большой клуб, как «Спартак», не должен на такое обращать внимание.

Более того, «Спартак», увы, закинул руку туда, куда не должен был этого делать.

– Тут не понял.

– Короче говоря, в проект «Коммент.Шоу».

– Чтобы вас там не было.

– Мы хотели сделать интервью с представителем «Спартака», на что клуб высказал свое категоричное «фи», чтобы меня там не было, – рассказал комментатор .