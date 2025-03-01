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  • Первая лига. «Торпедо» уступило «Черноморцу», «КАМАЗ» победил «Арсенал», «Балтика» сыграет с «Шинником» в воскресенье
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Первая лига. «Торпедо» уступило «Черноморцу», «КАМАЗ» победил «Арсенал», «Балтика» сыграет с «Шинником» в воскресенье

В Мелбет Первой лиге проходят матчи 22-го тура.

В субботу «Торпедо» проиграло «Черноморцу» (0:2). Для московского клуба это первое поражение в чемпионате за 307 дней – с апреля 2024-го.

В воскресенье «Балтика» примет «Шинник».

В понедельник «Сочи» встретится дома с «Соколом», «Урал» проведет выездной матч с «Ротором».

Первая лига

22-й тур

Россия. Первая лига 1 марта 07:00
22 тур
Футбол-арена Енисей
Енисей
Матч завершен
1 - 0
-XG-
Алания
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Нафиков   Sarmat Ogoev
Чуканов   Богатырев
89’
Окладников   Кенфак
89’
Ломакин   Бавин
89’
80’
Ышык
Ушатов   Батырев
75’
70’
Artem Zakirov   Каргинов
Тихонов   Гилязетдинов
70’
62’
Chertkoev   Гогниев
62’
David Kokoev   Artur Kozyrev
61’
Дауров
Окладников
61’
Ушатов
59’
2тайм
Перерыв
Мазурин
40’
  Окладников
32’
Енисей:
Шамов, Цесь, Иллой-Айет, Масловский, Тихонов (Гилязетдинов, 70), Тихонов, Чуканов (Богатырев, 89), Ушатов (Батырев, 75), Ломакин (Бавин, 89), Мазурин, Окладников (Кенфак, 89), Антипин, Сорокин, Рукас, Богатырев, Батырев, Бавин, Гилязетдинов, Кенфак, Зазвонкин, Надольский, Канаплин, Гайнов
1тайм
Алания:
Натабашвили, Ышык, Дауров, Чирков, Багаев, Бутаев, Zakirov (Каргинов, 70), Хугаев, Chertkoev (Гогниев, 62), Нафиков (Ogoev, 90), Kokoev (Kozyrev, 62), Магомедов, Datiev, Bulatsev, Гогниев, Бязров, Каргинов, Makoev, Ogoev, Гогниев, Kozyrev, Dzestelov
Россия. Первая лига 1 марта 11:00
22 тур
Центральный
Черноморец
Матч завершен
2 - 0
-XG-
Торпедо
Коэффициенты
Матч окончен
Гузина   Никифоров
86’
84’
Манелов   Алессон
Горелов   Мусалов
84’
Юсупов   Енин
84’
81’
Бородин
Иванов   Уридия
74’
Черов   Тарба
74’
65’
Горбунов   Хосонов
65’
Чурич   Максимов
65’
Чупаев   Червяков
65’
Гусман   Юшин
  Черов
60’
47’
Чупаев
2тайм
Перерыв
  Гузина
24’
Черноморец:
Солдатенко, Чичинадзе, Черов (Тарба, 74), Фомин, Стежко, Мастерной, Иванов (Уридия, 74), Юсупов (Енин, 84), Горелов (Мусалов, 84), Ланин, Гузина (Никифоров, 86), Матюша, Фролкин, Мусалов, Милич, Жилкин, Тарба, Kazimov, Krot, Антонов, Енин, Никифоров, Уридия
1тайм
Торпедо:
Ботнарь, Роганович, Данилкин, Шевченко, Бородин, Гусман (Юшин, 65), Нетфуллин, Горбунов (Хосонов, 65), Чурич (Максимов, 65), Манелов (Алессон, 84), Чупаев (Червяков, 65), Бабурин, Иваньков, Костин, Байтуков, Чурилов, Галкин, Алыкулов, Хосонов, Червяков, Максимов, Алессон, Юшин
Россия. Первая лига 1 марта 14:00
22 тур
стадион КАМАЗ
КАМАЗ
Матч завершен
2 - 1
-XG-
Арсенал Тула
Коэффициенты
Матч окончен
  Дерюгин
90’
+1’
89’
Брнович   Ботака-Иобома
Почивалин   Аюкин
87’
84’
Липовой   Ilya Sokolov
84’
Бердников   Попов
  Караев
78’
Жигулев   Караев
74’
Апеков   Лаук
74’
Жигулев
73’
Фартуна   Голыбин
65’
64’
Калмыков   Джуранович
53’
Брнович
46’
Алинви   Брнович
2тайм
Перерыв
Гюрджан
45’
+1’
27’
  Алинви
КАМАЗ:
Анисимов, Гюрджан, Тананеев, Почивалин (Аюкин, 87), Хубаев, Дерюгин, Фартуна (Голыбин, 65), Защепкин, Жигулев (Караев, 74), Апеков (Лаук, 74), Моторин, Герасимов, Купцов, Маругин, Суханов, Аюкин, Платон, Мануйлов, Козлов, Караев, Ермолаев, Лаук, Голыбин
1тайм
Арсенал Тула:
Цулая, Пенчиков, Бердников (Попов, 84), Большаков, Волков, Гелоян, Цараев, Алинви (Брнович, 46), Липовой (Sokolov, 84), Сергеев, Калмыков (Джуранович, 64), Левашов, Москаленчик, Семенчук, Ботака-Иобома, Аванесян, Брнович (Ботака-Иобома, 89), Попов, Хабибов, Sokolov, Левин, Богданец, Джуранович
Россия. Первая лига 2 марта 11:00
22 тур
Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka
Чайка
До матча
-XG-
Уфа
Коэффициенты
Россия. Первая лига 2 марта 15:00
22 тур
Нефтехимик
Нефтехимик
До матча
-XG-
СКА Хабаровск
Коэффициенты
Россия. Первая лига 2 марта 16:00
22 тур
Ростех Арена
Балтика
До матча
-XG-
Шинник
Коэффициенты
Россия. Первая лига 2 марта 16:30
22 тур
Малая спортивная арена Локомотив
Родина
До матча
-XG-
Тюмень
Коэффициенты
Россия. Первая лига 3 марта 15:00
22 тур
Олимпийский стадион Фишт
Сочи
До матча
-XG-
Сокол
Коэффициенты
Россия. Первая лига 3 марта 16:30
22 тур
Волгоград-Арена
Ротор
До матча
-XG-
Урал
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoНефтехимик
logoАлания Владикавказ
logoУфа
logoЧерноморец Новороссийск
logoСКА Хабаровск
logoЕнисей
logoАрсенал Тула
logoКАМАЗ
logoПервая лига
logoЧайка Песчанокопское
logoТорпедо
logoСочи
logoУрал
logoСокол
logoРодина Москва
logoРотор
logoШинник
logoТюмень
logoБалтика
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