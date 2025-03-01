Первая лига. «Торпедо» уступило «Черноморцу», «КАМАЗ» победил «Арсенал», «Балтика» сыграет с «Шинником» в воскресенье

В Мелбет Первой лиге проходят матчи 22-го тура.

В субботу «Торпедо » проиграло «Черноморцу» (0:2). Для московского клуба это первое поражение в чемпионате за 307 дней – с апреля 2024-го.

В воскресенье «Балтика » примет «Шинник ».

В понедельник «Сочи » встретится дома с «Соколом», «Урал» проведет выездной матч с «Ротором».

Первая лига

22-й тур

Россия. Первая лига 1 марта 07:00 22 тур Футбол-арена Енисей Енисей Матч завершен 1 - 0 - XG - Алания Коэффициенты Матч окончен 90’ Нафиков Sarmat Ogoev Чуканов Богатырев 89’ Окладников Кенфак 89’ Ломакин Бавин 89’ 80’ Ышык Ушатов Батырев 75’ 70’ Artem Zakirov Каргинов Тихонов Гилязетдинов 70’ 62’ Chertkoev Гогниев 62’ David Kokoev Artur Kozyrev 61’ Дауров Окладников 61’ Ушатов 59’ 2 тайм Перерыв Мазурин 40’ Окладников

32’ Енисей: Шамов, Цесь, Иллой-Айет, Масловский, Тихонов (Гилязетдинов, 70), Тихонов, Чуканов (Богатырев, 89), Ушатов (Батырев, 75), Ломакин (Бавин, 89), Мазурин, Окладников (Кенфак, 89), Антипин, Сорокин, Рукас, Богатырев, Батырев, Бавин, Гилязетдинов, Кенфак, Зазвонкин, Надольский, Канаплин, Гайнов 1 тайм Алания: Натабашвили, Ышык, Дауров, Чирков, Багаев, Бутаев, Zakirov (Каргинов, 70), Хугаев, Chertkoev (Гогниев, 62), Нафиков (Ogoev, 90), Kokoev (Kozyrev, 62), Магомедов, Datiev, Bulatsev, Гогниев, Бязров, Каргинов, Makoev, Ogoev, Гогниев, Kozyrev, Dzestelov

Россия. Первая лига 1 марта 11:00 22 тур Центральный Черноморец Матч завершен 2 - 0 - XG - Торпедо Коэффициенты Матч окончен Гузина Никифоров 86’ 84’ Манелов Алессон Горелов Мусалов 84’ Юсупов Енин 84’ 81’ Бородин Иванов Уридия 74’ Черов Тарба 74’ 65’ Горбунов Хосонов 65’ Чурич Максимов 65’ Чупаев Червяков 65’ Гусман Юшин Черов

60’ 47’ Чупаев 2 тайм Перерыв Гузина

24’ Черноморец: Солдатенко, Чичинадзе, Черов (Тарба, 74), Фомин, Стежко, Мастерной, Иванов (Уридия, 74), Юсупов (Енин, 84), Горелов (Мусалов, 84), Ланин, Гузина (Никифоров, 86), Матюша, Фролкин, Мусалов, Милич, Жилкин, Тарба, Kazimov, Krot, Антонов, Енин, Никифоров, Уридия 1 тайм Торпедо: Ботнарь, Роганович, Данилкин, Шевченко, Бородин, Гусман (Юшин, 65), Нетфуллин, Горбунов (Хосонов, 65), Чурич (Максимов, 65), Манелов (Алессон, 84), Чупаев (Червяков, 65), Бабурин, Иваньков, Костин, Байтуков, Чурилов, Галкин, Алыкулов, Хосонов, Червяков, Максимов, Алессон, Юшин

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги