Матч окончен
Первая лига. «Торпедо» уступило «Черноморцу», «КАМАЗ» победил «Арсенал», «Балтика» сыграет с «Шинником» в воскресенье
В Мелбет Первой лиге проходят матчи 22-го тура.
В субботу «Торпедо» проиграло «Черноморцу» (0:2). Для московского клуба это первое поражение в чемпионате за 307 дней – с апреля 2024-го.
В воскресенье «Балтика» примет «Шинник».
В понедельник «Сочи» встретится дома с «Соколом», «Урал» проведет выездной матч с «Ротором».
Первая лига
22-й тур
Россия. Первая лига 1 марта 07:00
22 турФутбол-арена Енисей
Россия. Первая лига 1 марта 11:00
22 турЦентральный
Матч завершен
2 - 0
-XG-
Россия. Первая лига 1 марта 14:00
22 турстадион КАМАЗ
Матч завершен
2 - 1
-XG-
Россия. Первая лига 2 марта 11:00
22 турStadion Central’nyj im. I.P. Chayka
Россия. Первая лига 2 марта 15:00
22 турНефтехимик
До матча
-XG-
Россия. Первая лига 2 марта 16:00
22 турРостех Арена
Россия. Первая лига 2 марта 16:30
22 турМалая спортивная арена Локомотив
Россия. Первая лига 3 марта 15:00
22 турОлимпийский стадион Фишт
Россия. Первая лига 3 марта 16:30
22 турВолгоград-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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