Дзюба не подал апелляцию на решение о штрафе в 250 тысяч рублей за слова о представителях «Локо» в интервью

Артем Дзюба не стал подавать апелляцию на решение комитета по этике РФС.

В начале февраля комитет по этике РФС решил оштрафовать 36-летнего форварда «Акрона » на 250 тысяч рублей за высказывания в ноябрьском интервью «Матч ТВ », где он подверг критике представителей «Локомотива».

Глава РПЛ Александр Алаев обращался в комитет по этике РФС по поводу слов Дзюбы . К письму от РПЛ было приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором была дана оценка высказываниям Артема. Как уточняли в лиге, экспертиза была проведена по инициативе «Локомотива ».

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