Дзюба не подал апелляцию на решение о штрафе в 250 тысяч рублей за слова о представителях «Локо» в интервью
Артем Дзюба не стал подавать апелляцию на решение комитета по этике РФС.
В начале февраля комитет по этике РФС решил оштрафовать 36-летнего форварда «Акрона» на 250 тысяч рублей за высказывания в ноябрьском интервью «Матч ТВ», где он подверг критике представителей «Локомотива».
Глава РПЛ Александр Алаев обращался в комитет по этике РФС по поводу слов Дзюбы. К письму от РПЛ было приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором была дана оценка высказываниям Артема. Как уточняли в лиге, экспертиза была проведена по инициативе «Локомотива».
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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