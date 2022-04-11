Глава Федерации фристайла России: «То, что говорит Таталина, ложь. У нас нет никаких правил, о которых она говорит. Никто не требует деньги»

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов высказался об открытом письме фристайлистки министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Таталина в письме рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

«Я впервые слышу об этом письме. К нам не было никаких обращений.

То, что она говорит, это ложь. У нас нет никаких таких правил, о которых она говорит. Никто не требует деньги.

Меня на самом деле удивляет, а также интересно, по каким причинам она решила это письмо опубликовать в открытой форме.

К Насте всегда шли навстречу, к ней всегда было повышенное внимание, мы никогда не выносили в публику нарушение дисциплины, некомандное поведение, в том числе на Олимпийских играх.

Говорить о бойкоте не то чтобы недостойно, это просто неправда. Это просто оскорбительно», – заявил Курашов.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину