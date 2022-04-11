Анастасия Таталина: «Была горда, когда Путин прислал мне телеграмму после победы на ЧМ. Весь мир был в шоке, что наш президент так поддерживает спортсменов»

Чемпионка мира по фристайлу высказалась о возможной смене спортивного гражданства.

«Я обратилась к министру спорта для того, чтобы изменить ситуацию. У меня есть предложения по развитию этого вида спорта, есть готовые решения. В федерации их даже не хотели слышать, это уже превращалось в насмешку. Поэтому я и обратилась к министру спорта.

Я выступаю за Россию, и была горда, когда президент России Владимир Владимирович (Путин) прислал мне телеграмму после победы на чемпионате мира. Весь мир был в шоке, что наш президент так поддерживает спортсменов. Я хочу продолжать выступать за свою страну», – сказала Таталина.

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«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину