«Барса» даст Левандовскому контракт на 2-3 года с зарплатой 35-40 млн евро до налогов. Хави одобряет трансфер

«Барселона» работает над трансфером Роберта Левандовского из «Баварии».
Представители польского нападающего ведут переговоры с сине-гранатовыми. «Барселона» готовит для Левандовского контракт на 2-3 года с зарплатой 35-40 млн евро в год до уплаты налогов, утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Видеть Левандовского в составе команды хочет главный тренер «Барсы» Хави. Сам футболист открыт к переходу в каталонский клуб.
Однако, как отмечается, нападающий еще не обсуждал сложившуюся ситуацию с генеральным директором «Баварии» Оливером Каном.
При этом испанский журналист Жерар Ромеро пишет, что «Барселона» не готова платить за Левандовского 60 млн евро, которые может запросить «Бавария». Такой вариант не рассматривается.
Ранее сообщалось, что трансфер 33-летнего форварда – не приоритет «Барсы».
Роберт забил 46 голов и отдал 4 передачи в 40 матчах за «Баварию» в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь.