«Барса» даст Левандовскому контракт на 2-3 года с зарплатой 35-40 млн евро до налогов. Хави одобряет трансфер

работает над трансфером Роберта Левандовского из «Баварии».

Представители польского нападающего ведут переговоры с сине-гранатовыми. «Барселона» готовит для Левандовского контракт на 2-3 года с зарплатой 35-40 млн евро в год до уплаты налогов, утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Видеть Левандовского в составе команды хочет главный тренер «Барсы» Хави. Сам футболист открыт к переходу в каталонский клуб.

Однако, как отмечается, нападающий еще не обсуждал сложившуюся ситуацию с генеральным директором «Баварии» Оливером Каном.

При этом испанский журналист Жерар Ромеро пишет, что «Барселона» не готова платить за Левандовского 60 млн евро, которые может запросить . Такой вариант не рассматривается.

Ранее сообщалось, что трансфер 33-летнего форварда – не приоритет «Барсы».

Роберт забил 46 голов и отдал 4 передачи в 40 матчах за «Баварию» в этом сезоне. Его статистику можно изучить здесь.