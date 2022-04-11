Экс-игрока сборной Украины Леоненко уволили с телеканала за слова о том, что он не осуждает российских спортсменов за молчание о ситуации на Украине

Экс-игрока киевского уволили с украинского телеканала за слова о российских спортсменах.

вместе с , Артемом Милевским, , , Евгением Коноваловым поучаствовали в благотворительном матче, который прошел в Киеве.

После него бывший игрок сборной дал интервью, в котором заявил, что не осуждает российских спортсменов за молчание о ситуации на Украине.

«Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас взять? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особенно и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы мирные люди».

После этого директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил о прекращении сотрудничества с Леоненко, который работал там с 2013 года.

«Все его высказывания в интервью – это лишь его позиция. Оправдывать их молчаливую позицию – это за гранью цинизма. Канал «Футбол» после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко», – написал Денисов.