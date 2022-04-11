Экс-игрока сборной Украины Леоненко уволили с телеканала за слова о том, что он не осуждает российских спортсменов за молчание о ситуации на Украине

Экс-игрока киевского «Динамо» уволили с украинского телеканала за слова о российских спортсменах.
Виктор Леоненко вместе с Александром Алиевым, Артемом Милевским, Олегом Саленко, Андреем Богдановым, Евгением Коноваловым поучаствовали в благотворительном матче, который прошел в Киеве.
После него бывший игрок сборной Украины дал интервью, в котором заявил, что не осуждает российских спортсменов за молчание о ситуации на Украине.
«Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас взять? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особенно и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы мирные люди».
После этого директор каналов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил о прекращении сотрудничества с Леоненко, который работал там с 2013 года.
«Все его высказывания в интервью – это лишь его позиция. Оправдывать их молчаливую позицию – это за гранью цинизма. Канал «Футбол» после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко», – написал Денисов.