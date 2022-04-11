Российский картингист извинился за нацистское приветствие: «Хочу извиниться – знаю, что сглупил и готов понести наказание»

Российский гонщик Артем Северюхин выпустил видео обращение, в котором принес извинения и постарался объяснить свои действия в инциденте с нацистским приветствием.

Инцидент имел место в рамках церемонии награждения по итогам этапа чемпионата мира по картингу, который проходил в Португалии.

Северюхин, выступавший в чемпионате под итальянским флагом, после случившегося уже лишился места в команде, а открыла в его отношении официальное расследование. Возможно, Северюхину грозит пожизненная дисквалификация.

«Я хочу извиниться перед всеми за произошедшее вчера на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества.

Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное – я не могу объяснить.

Я знаю, что виноват. Знаю, что сглупил. И готов понести наказание. Просто прошу понять меня – в том, что в моих действиях не было никакой поддержки нацизма или фашизма. Не было желания оскорбить пилотов, болельщиков, команду, зрителей трансляции. Извините меня, пожалуйста», – заявил Северюхин.

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