Дзюба отказался ехать в сборную, Капризов подписал контракт с «Миннесотой», Пирло или Хави могут принять «Барсу», Витория остается до ноября и другие новости

1. Дзюба решил не ехать в сборную России на октябрьские матчи. Причина отказа, по словам форварда, в его слабой форме. Артем утверждает, не приостанавливал карьеру в сборной, хотя уже пошли разговоры, что в команду он не вернется.

Вообще Дзюбу и поддерживали, и обвиняли в трусости, и ставили крест, и вообще выгоняли из спорта. Валерий Карпин в очередной раз отмел все домыслы о личной неприязни, отметив, что в августе Артем говорил о готовности играть за сборную в любое время.

2. Кирилл Капризов все-таки подписал новый контракт с «Миннесотой» – пять лет, девять миллионов долларов в год. Он уже прибыл в Миннеаполис и поделился первыми эмоциями, а партнеры успели поздравить его в инстаграме (некоторые – очень своеобразно).

3. Пока Куман жалуется, что «Барса» уже не та и что в команде некому обыгрывать один в один (его «тики-таки» уже становится мемом), клуб подыскивает нового тренера. Среди претендентов – Пирло, Конте, Мартинес и Хави, который, по мнению, Иньесты уже готов принять родную команду.

4. Константин Генич считает, что «Спартак» может уволить Руя Виторию в самое ближайшее время, однако стало известно о пункте в контракте, который позволит португальцу задержаться минимум до 20 ноября. Дмитрий Комбаров уверен, что «Спартаку» давно пора задуматься о смене тренера.

5. Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» – приз лучшему бомбардиру прошлого сезона. Поляк заявил, что менять Бундеслигу на другой чемпионат не собирается.

6. Гризманн по-прежнему не может найти себя в «Атлетико», однако с «Хетафе» затащил Луис Суарес – дубль с победным голом на 91-й минуте. Великий Радамель Фалькао в добавленное время вырвал для «Райо» победу в игре с «Атлетиком». Результаты дня в испанском чемпионате можно найти здесь.

7. В Серии А «Интер» одержал волевую победу над «Фиорентиной». Кокорин вышел в концовке, но ни разу не коснулся мяча. Миранчук вообще остался в запасе, без него «Аталанта» одолела «Сассуоло». Остальные результаты – здесь.

8. «Ливерпуль» ворвался в 4-й раунд Кубка лиги, разгромив «Норвич». Ориги забил впервые за год, дубль у Минамино. «Сити» отгрузил шесть голов «Уикому» (те не очень и расстроились), все результаты – здесь.

9. В КХЛ «Салават» потерпел первое поражение в сезоне, «Динамо» и Кудашов продлили свои рекордные победные серии. «Авангард» победу над «Спартаком» посвятил своему главному болельщику Александру Кожевникову, тепло поздравил олимпийского чемпиона с днем рождения и Боб Хартли. Все результаты игрового дня вы найдете здесь.

10. Роналду нарушил устную договоренность с «Юве» при переходе в «МЮ», ведь туринцам обещали, что он не уйдет после 15 августа. Оказывается, Криштиану предлагали и «Атлетико», но там им не заинтересовались. Лотар Матеус считает, что португалец, вернувшись в АПЛ, поступил смело.

11. Заболотного могут наказать за празднование гола «Спартаку» с фанатами, так как был нарушен санитарный регламент. Это была чистейшая импровизация, уже за это надо понять и простить. К слову, с красно-белыми у Антона очень достойная статистика.

12. Продолжается битва за спонсорство в РПЛ – некая букмекерская компания предложила 8 млрд рублей за 4 года, «Тинькофф Банк» готов платить около 1 млрд рублей за сезон.

13. Восемь гандболистов молодежной сборной России отстранены из-за подозрений в манипуляциях со ставками.

14. ФХР представила логотип ЧМ-2023, вдохновленный известной картиной Малевича. К старту турнира обещают построить самый большой хоккейный стадион – такого нет даже в НХЛ.

15. «Аризона» вернула логотип в виде койота с клюшкой. Ребрендинг связан с интеграцией культур и инклюзивностью.

16. Трусова выступит на этапе Кубка России в Сызрани, Коляда, Синицина и Кацалапов не приедут на турнир.

17. ВШЭ предлагает свой формат РПЛ: 30 туров + групповой этап для топ-4 и аутсайдеров, а также плей-офф за Лигу конференций

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