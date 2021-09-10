Восемь гандболистов молодежной сборной России отстранены из-за подозрений в манипуляциях со ставками

Теги ФГР юниорская сборная России Дмитрий Кандыбин Александр Морозов Никита Гоголев Дмитрий Фролов Даниил Дмитриев Максим Найдунов Максим Ермолин Георгий Кириленко Гандбол

Федерация гандбола России (ФГР) временно отстранила от соревнований восемь игроков мужской молодежной сборной из-за подозрений в ставках на свои матчи.

По итогом расследования, начатого комиссией по этике, выяснилось, что в команде сформировалась группа гандболистов, которая контактировала с лицами, занимавшимися организацией ставок. Подозрения вызвали несколько матчей чемпионата Европы-2021, проходившего в августе в Хорватии, где сборная заняла 15-е место из 16.

В частности, отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко.

«Комиссия по этике считает неприемлемым любые манипуляции со стороны российских гандболистов. Это не только нарушает все принципы fair play, но и ставит под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом.

Мы впредь будем выявлять и бескомпромиссно преследовать факты финансового допинга», – заявил глава комиссии по этике ФГР Борис Кипкеев.

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