Восемь гандболистов молодежной сборной России отстранены из-за подозрений в манипуляциях со ставками

Федерация гандбола России (ФГР) временно отстранила от соревнований восемь игроков мужской молодежной сборной из-за подозрений в ставках на свои матчи.

По итогом расследования, начатого комиссией по этике, выяснилось, что в команде сформировалась группа гандболистов, которая контактировала с лицами, занимавшимися организацией ставок. Подозрения вызвали несколько матчей чемпионата Европы-2021, проходившего в августе в Хорватии, где сборная заняла 15-е место из 16.

В частности, отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко.

«Комиссия по этике считает неприемлемым любые манипуляции со стороны российских гандболистов. Это не только нарушает все принципы fair play, но и ставит под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом.

Мы впредь будем выявлять и бескомпромиссно преследовать факты финансового допинга», – заявил глава комиссии по этике ФГР Борис Кипкеев.