Левандовски о переходе в другую лигу: «Я играю против всех этих клубов в ЛЧ. «Бавария» показывает, как хороша на их фоне»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Золотая бутса Роберт Левандовски Футбол

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопросы журналистов после получения «Золотой бутсы».

Поляк забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне и впервые в карьере выиграл приз лучшему бомбардиру Европы.

О сравнениях с Лионелем Месси и Криштиану Роналду

«Я всегда соревнуюсь только с самим собой. То, что эти двое делают, не смогут повторить еще долго. Но я вижу, на что способен я. Нужно много трудиться и уважать соперников».

О переходе в другой чемпионат

«Я уже много лет слышу этот вопрос, но его нет в моей голове. Я играю против всех этих клубов в Лиге чемпионов. «Бавария» показывает, как она хороша на их фоне, в этом турнире можно легко сравнить нас с соперниками.

Я на 100% сконцентрирован на «Баварии». Вот и все. Конечно, эти разговоры появляются снова и снова, но меня это совершенно не волнует».

О возрасте

«Мой опыт очень ценен. Я очень хорошо готов физически, мои тесты в порядке. Это означает, что тело даст мне провести еще несколько лет на таком уровне.

Я не чувствую себя на свои годы. Надеюсь, что я как красное вино», – сказал Левандовски.

Со статистикой 33-летнего поляка, который забил 7 голов в 5 матчах Бундеслиги этого сезона, можно ознакомиться здесь.

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