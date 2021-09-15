Левандовски о переходе в другую лигу: «Я играю против всех этих клубов в ЛЧ. «Бавария» показывает, как хороша на их фоне»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопросы журналистов после получения «Золотой бутсы».
Поляк забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне и впервые в карьере выиграл приз лучшему бомбардиру Европы.
О сравнениях с Лионелем Месси и Криштиану Роналду
«Я всегда соревнуюсь только с самим собой. То, что эти двое делают, не смогут повторить еще долго. Но я вижу, на что способен я. Нужно много трудиться и уважать соперников».
О переходе в другой чемпионат
«Я уже много лет слышу этот вопрос, но его нет в моей голове. Я играю против всех этих клубов в Лиге чемпионов. «Бавария» показывает, как она хороша на их фоне, в этом турнире можно легко сравнить нас с соперниками.
Я на 100% сконцентрирован на «Баварии». Вот и все. Конечно, эти разговоры появляются снова и снова, но меня это совершенно не волнует».
О возрасте
«Мой опыт очень ценен. Я очень хорошо готов физически, мои тесты в порядке. Это означает, что тело даст мне провести еще несколько лет на таком уровне.
Я не чувствую себя на свои годы. Надеюсь, что я как красное вино», – сказал Левандовски.
Со статистикой 33-летнего поляка, который забил 7 голов в 5 матчах Бундеслиги этого сезона, можно ознакомиться здесь.