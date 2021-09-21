«Спартак» не уволит Виторию раньше 20 ноября из-за пункта в контракте (Eurostavka)

не покинет пост главного тренера в ближайшее время, утверждает Eurostavka.

По данным источника, контракт португальского тренера со «Спартаком» содержит пункт об увольнении с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года, если к 15-му туру команда будет находиться ниже пятого места в турнирной таблице.

Витория стал тренером «Спартака» перед стартом сезона-2021/22. Зарплата тренерского штаба португальца в московском клубе – 3 млн евро. К 15-му туру РПЛ Витория проработает полгода в «Спартаке», а значит, в случае расторжения договора получит зарплату до конца первого года работы — 1,5 млн евро, или 129 млн рублей.

Тем не менее, судьба португальского тренера в «Спартаке» зависит от владельца клуба Леонида Федуна, который может пожертвовать деньгами, чтобы снять тренера с должности в любой момент.

После 8 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице с 10 очками.

Матч 15-го тура «Спартак» проведет 20 ноября 2021 года в гостях с «Краснодаром».