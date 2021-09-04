Почеттино о реакции Месси на замену: «Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем»

Главный тренер «ПСЖ» высказался о , который получил повреждение в матче Лиги 1 с «Лионом» (1:2), а также прокомментировал разговоры о недовольстве форварда заменой в этой игре.

– Вы можете рассказать что-то новое о Лионеле Месси? Ваше решение [о замене] в воскресенье было связано с этой травмой?

– Клуб выпустил официальное сообщение. Ситуация предельно ясна. Мы увидели, что Лионель испытывает боль в колене. После удара он прикоснулся к колену.

Месси провел очень хороший первый тайм, он отыграл 75 минут. Да, он не реализовал хороший момент, но играл очень хорошо. После 75 минут, учитывая полученную информацию, мы приняли решение о замене.

– Вас удивило, что фотографию [сделанную после замены] стали обсуждать по всему миру?

– Нет. Я понимаю. Я принимаю это. Я не удивлен. Как я уже объяснил ранее, мы получили информацию и решили, что поступить таким образом было бы правильнее.

Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем, – сказал Почеттино.

Месси бледно начал в «ПСЖ»: 0 голов и 0 ассистов за 3 матча. Похоже, замена в игре с «Лионом» его обидела