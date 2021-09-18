Фазель о ЧМ-2023: «Никогда не забуду, как Путин открыл турнир в 2000-м. В 2023-м вернемся к нормальной жизни – сыграет Россия, а не ОКР»

Президент ИИХФ Рене Фазель выступил на презентации официального логотипа ЧМ-2023 в России.

«Я очень рад, что мы сможем провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге на новой арене. Никогда не забуду 2000 год, когда президент Владимир Владимирович Путин открыл чемпионат мира, который тоже проходил на новой арене. Эта арена прекрасна и сейчас, но теперь у нас будет новая – одна из самых больших, если не самая большая хоккейная арена в мире.

И играть на ней будет сборная России, а не ОКР – в 2023 году мы вернемся к нормальной жизни. С нетерпением жду этого.

Это будет прекрасный чемпионат мира с прекрасной организацией. Вы знаете, как проводить крупные спортивные события в России. Не забудем, что в том же 2023 году нас ждет еще один очень важный для нас турнир – молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске», – сказал Фазель.

Представлен логотип ЧМ-2023 в стилистике супрематизма. Он вдохновлен картиной Малевича «Спортсмены»

Фазель о Путине: «Я им восхищаюсь. Управлять Россией, в которой 11 часовых поясов – это достижение»