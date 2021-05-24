Левандовски получил «Золотую бутсу». Он забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги-2020/21

Нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому вручили «Золотую бутсу».

Поляк забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне и впервые в карьере выиграл приз лучшему бомбардиру Европы.

«Я очень рад, это большая честь. Хочу поблагодарить мою семью, партнеров по команде, тренерский штаб и всю «Баварию». Без их поддержки я бы не мог завоевывать такие награды.

В спорте, как и в жизни, очень важно ценить друг друга, поддерживать друг друга, всегда быть честными друг с другом и стараться быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые рядом со мной каждый день.

Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе, как одна команда. Большое вам спасибо», – сказал Роберт.

Подробную статистику Левандовского смотрите здесь.