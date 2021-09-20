Дзюба отказался от приглашения в сборную России на ближайшие матчи: «Я пока не набрал оптимальную форму»

Нападающий заявил, что не поедет в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022, которые пройдут в октябре. Ранее футболист был включен в расширенный список национальной команды на игры со Словакией и Словенией.

– Был ли у вас разговор с Карпиным после вашего попадания в расширенный список?

– Да, Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов.

Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный.

Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца.

У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру.

Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет, – сказал игрок.

Вечером в понедельник Дзюба сделал дубль в игре с «Рубином» (3:1), забив первые голы в сезоне.

Дзюба отмечает вызов Карпина: забил два «Рубину», оборвал 9-матчевую серию без голов