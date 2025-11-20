Семин о лимите на тренеров: «Негоже иностранцу привозить с собой по 10 человек. Можно установить лимит – не больше 2-3 помощников. Посмотрите, с кем Семак работал в «Зените»

Юрий Семин дал комментарий о лимите на тренеров-легионеров.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о лимите на легионеров в тренерском штабе после встречи с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

– Обсуждался также лимит на иностранцев в тренерском штабе.

– Хорошие иностранные тренеры должны приезжать. Они могут привозить методы, стили игры и тренировочного процесса. Это необходимо, здесь тоже должна быть конкуренция – честная, среди российских и иностранных специалистов. Однако есть один нюанс.

Когда клуб приглашает иностранного тренера, можно установить лимит – не больше двух-трех зарубежных помощников в штаб. А остальные должны быть россиянами.

Почему, например, Сергей Семак хорошо знает весь футбол? Посмотрите, с какими великолепными тренерами он работал в «Зените»! Наверное, поэтому он так много работает и выиграл столько титулов.

Негоже иностранцу привозить с собой по 10 человек. Это финансово напрягает клуб, а они все равно уедут – останутся наши. И что-то важное и нужное возьмут – то, чего они не знали. Этот момент был обозначен мной, другие ребята высказывали свое видение.

В России работал прекрасный тренер – Дик Адвокат . Если бы с ним в «Зените» работали российские помощники, они получили бы большой опыт. Ни в одной аудитории такого не расскажут, а они видели и слушали это каждый день.

Валерий Газзаев тоже выиграл Кубок УЕФА, и у него работали наши ребята. Они знают, как побеждать, и должны были быть востребованы. Это как раз то, о чем я говорю, – сказал Юрий Семин .

