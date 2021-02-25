Трусова выступит на этапе Кубка России в Сызрани, Коляда, Синицина и Кацалапов не приедут на турнир («КТВ-ЛУЧ»)

Бронзовый призер ЧМ-2021 по фигурному катанию Александра Трусова выступит на этапе Кубка России в Сызрани.

При этом, как сообщает телекомпания «КТВ-ЛУЧ», на турнир не приедут Михаил Коляда и танцевальный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов, но планируется, что на этапе выступит Елизавета Туктамышева. Полный состав участников еще не объявлен.

В воскресенье Трусова одержала победу на турнире U.S. International Classic в американском Норвуде.

Расписание первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Там выступят Туктамышева, Коляда, Синицина и Кацалапов