Хави и Роберто Мартинес – основные кандидаты на пост тренера «Барсы». Куман будет руководить командой в игре с «Кадисом»

Стали известны некоторые подробности по поводу возможного ухода с поста главного тренера «Барселоны».

Несмотря на ничью с «Гранадой» (1:1) во вчерашней игре, Куман точно останется тренером каталонского клуба до матча 6-го тура против «Кадиса», который пройдет послезавтра, утверждает Mundo Deportivo, ссылаясь на источники в «Барселоне».

Основными кандидатами на пост главного тренера «Барсы» в случае отставки Кумана являются , работающий с катарским , и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.

У обоих специалистов хорошие отношения с Йорди Кройффом, который является советником президента «Барсы» Жоана Лапорты.