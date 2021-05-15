Хави и Роберто Мартинес – основные кандидаты на пост тренера «Барсы». Куман будет руководить командой в игре с «Кадисом»

Стали известны некоторые подробности по поводу возможного ухода Роналда Кумана с поста главного тренера «Барселоны».
Несмотря на ничью с «Гранадой» (1:1) во вчерашней игре, Куман точно останется тренером каталонского клуба до матча 6-го тура Ла Лиги против «Кадиса», который пройдет послезавтра, утверждает Mundo Deportivo, ссылаясь на источники в «Барселоне».
Основными кандидатами на пост главного тренера «Барсы» в случае отставки Кумана являются Хави, работающий с катарским «Аль-Саддом», и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.
У обоих специалистов хорошие отношения с Йорди Кройффом, который является советником президента «Барсы» Жоана Лапорты.