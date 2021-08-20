Роналд Куман: «Барса» сейчас не та, что 8 лет назад. Не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один»

Главный тренер «Барселоны» высказался о стиле, в котором играет команда.

«Сегодня «Барса» не та, что восемь лет назад. Мы показываем не тот футбол, что хотели бы, но нам не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один.

Коутиньо и Демир действуют не совсем так – они чаще играют из глубины. Ансу и Дембеле – да, но сейчас их с нами нет, поэтому мы должны искать иные пути игры в атаке», – сказал Куман.

54 кросса, Пике c Де Йонгом в атаке – после такой бомбардировки «Барса» спаслась с «Гранадой» на 90-й минуте