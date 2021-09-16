Лапорта видит Пирло преемником Кумана в «Барселоне». Всего 5-6 кандидатов, среди них Конте, Коку и Хави (Херард Ромеро)

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет назначить Андреа Пирло новым главным тренером клуба. 

Тем не менее бывший тренер «Ювентуса» не является единственным кандидатом.

Как сообщает журналист Херард Ромеро, в списке вероятных преемников Роналда Кумана насчитывается 5-6 имен, в том числе Антонио Конте, Филлип Коку и Хави

Куман работает с каталонцами с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, заняла 3-е место в Ла Лиге и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

В текущем сезоне каталонцы стартовали в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Баварии» (0:3). Сообщалось, что клуб начал искать Куману замену. 

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