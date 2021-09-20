Куман о «Барсе»: «Надо играть в «тики-таки», когда в центре поля нет свободного места, а у нас – футболистов, способных играть один в один или на скорости?»

Главный тренер «Барселоны» высказался о тактике команды после матча с «Гранадой» (1:1) в 5-м туре .

«Что надо делать, глядя на состав команды? Играть в «тики-таки», когда в центре поля нет свободного места, а у нас нет футболистов, способных играть один в один или на скорости?

Больше ничего не буду говорить об этом, потому что я должен аргументировать буквально все подряд», – сказал тренер.

Куман ошибся в термине, сказав «тики-таки», его оговорка стала вирусной. Имелась в виду «тики-така» – стиль игры, основанный на коротком пасе и движении с мячом в разных зонах поля, а также на постоянном владении мячом. под руководством тренера культивировала этот стиль.

54 кросса, Пике c Де Йонгом в атаке – после такой бомбардировки «Барса» спаслась с «Гранадой» на 90-й минуте