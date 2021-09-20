«Аризона» вернула логотип в виде койота с клюшкой. Ребрендинг связан с интеграцией культур и инклюзивностью

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«Аризона» представила гостевую форму с оригинальным логотипом в виде койота с клюшкой. 

Это завершающий этап ребрендинга. Статус логотипа с изображением головы койота, который использовался с 2003 года, понижен до альтернативного. В форме с ним команда проведет только 8 домашних матчей в следующем сезоне. 

«Мы очень рады запустить наш ребрендинг, который сфокусирован на нашем видении – надолго стать успешной командой в Аризоне, а также на нашей приверженности к интеграции культур, инклюзивности и инновациям.

Как всегда, мы прислушивались к нашим невероятно преданным и страстным поклонникам. Мы были поражены их любовью к бренду и желанием вернуть логотип «Качина» на постоянной основе.

Принять это решение для нас было очень легко. Мы гордимся тем, что у нас один из лучших логотипов во всей НХЛ.

Ребрендинг подчеркивает, что «Койотис» – динамичная, энергичная и дальновидная организация. Эта кампания демонстрирует нашу приверженность к лидерству в нашем сообществе. Долина и весь штат являются частью нашей стаи», – сказал президент клуба Хавьер Гутьеррес. 

Качина – название духов в религии индейцев пуэбло. Они изготавливают куклы-качина, которые ранее играли церемониальную роль, а сейчас являются сувенирами. 

 
 
 
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Публикация от Arizona Coyotes (@arizonacoyotes)

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