«Тинькофф Банк» предложил РПЛ около 1 млрд рублей в сезон за титульное спонсорство. Сейчас лиге платят 300 млн

«Тинькофф Банк» сделал новое предложение по титульному спонсорству российской Премьер-лиги.

Сумма нового оффера составляет около 1 миллиарда рублей за сезон, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Действующее соглашение «Тинькофф» с РПЛ истекает по окончании сезона-2021/22. Сейчас банк платит за титульное спонсорство около 300 миллионов рублей за сезон.

Ранее стало известно, что получила новое предложение по титульному спонсорству от букмекерской компании – 8 млрд рублей за 4 года.