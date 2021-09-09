Рангник о реформе РПЛ: «Не должна страна с 145 млн населения идти по пути лиг Австрии и Нидерландов»

Руководитель по спорту и развитию оценил предложения по реформе РПЛ.

«Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами населения не должна идти по пути австрийской Бундеслиги или нидерландской .

И не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована.

За последние семь лет у России было пять разных чемпионов, что доказывает достаточную конкурентоспособность внутри Премьер-лиги.

И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик», – заявил Рангник.

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