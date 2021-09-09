Рангник о реформе РПЛ: «Не должна страна с 145 млн населения идти по пути лиг Австрии и Нидерландов»

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник оценил предложения Hypercube по реформе РПЛ.
«Самая большая и самая населенная страна Европы со 145 миллионами населения не должна идти по пути австрийской Бундеслиги или нидерландской Эредивизи.
И не нужно тестировать систему проведения первенства, которая никогда и нигде не была испробована.
За последние семь лет у России было пять разных чемпионов, что доказывает достаточную конкурентоспособность внутри Премьер-лиги.
И нет нужды заниматься фундаментальной реорганизацией, нюансы которой еще и поймет не каждый болельщик», – заявил Рангник.
Альтернативный вариант реформы РПЛ от Высшей школы экономики: 30 туров + групповые турниры и плей-офф
Суперреформа русского футбола: РПЛ в два этапа (топ-6 весной отделяется) с кучей топ-матчей, новая лига между ФНЛ и ПФЛ
Почему новый формат РПЛ выгоден не только топам? За счет чего так вырастет телеконтракт? Как вдруг подскочит посещаемость?