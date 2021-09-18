Александр Тихонов об отказе Дзюбы от сборной: «Абсолютное предательство родины. За такое – гнать поганой метлой из спорта»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России по футболу на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
«Абсолютное предательство родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют. Надо голову иметь на плечах – тогда все будет нормально и поводов для критики не будет.
За такой отказ – гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб и изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно. «Зениту» нужно расторгнуть с ним контракт и наказать по полной программе.
Платят бешеные деньги, а они нигде нормально не играют, в еврокубках позор просто – все просрали», – сказал Тихонов.
Дзюба отказался ехать в сборную, потому что «не набрал оптимальную форму». Карпин только пожал плечами