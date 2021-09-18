Ральф Рангник: «Иностранцы за 30 – ошибка клубов РПЛ. Это привело к регрессу в еврокубках»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ральф Рангник лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник выразил точку зрения касательно ухудшения результатов российских клубов в европейских турнирах.

«Ошибочно считать, что иностранцы в российском футболе обязательно должны быть бывалыми парнями за 30, – именно такая позиция клубов привела к регрессу российских клубов в еврокубках.

Лучшие европейские клубы как раз стремятся к тому, чтобы инвестировать в потенциальных звезд с их ранних лет, когда футболисты еще голодны до успеха и славы.

В этом случае клубы могут выиграть финансово, а игроки – в плане карьеры», – сказал Рангник.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные