Карпин о Дзюбе: «Позвонил, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. В августе он сказал, что готов играть за сборную в любой момент»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022 Матч ТВ Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности разговора с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Напомним, сегодня 33-летний нападающий объявил, что не будет участвовать в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022, так как еще «не набрал оптимальную форму».

«Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список.

Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе и тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Мне этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Дзюба отказался ехать в сборную, потому что «не набрал оптимальную форму». Карпин только пожал плечами

Опрос

Почему Дзюба отказался ехать в сборную?
21527 голосов
Правда не набрал форму
14%
Артем Дзюба
Не хочет проблем из-за неудач в матчах со Словенией и Словакией
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Из-за отношений с Карпиным
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