Заболотного могут наказать за празднование гола «Спартаку» с фанатами. Он нарушил санитарный регламент

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может получить наказание по итогам матча 8-го тура РПЛ со (1:0).

На 81-й минуте встречи форвард забил гол и на трибуне отпраздновал взятие ворот с болельщиками армейцев.

«В основном на заседании будут рассматриваться вопросы нарушения санитарного регламента как зрителями, так и игроками.

Это касается в том числе Антона Заболотного в матче со «Спартаком», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, в компенсированное время Заболотный был удален с поля за вторую желтую карточку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Заболотный – герой дерби: забил победный, отпраздновал в стиле Ибры перед фанатами и удалился