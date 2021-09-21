Заболотного могут наказать за празднование гола «Спартаку» с фанатами. Он нарушил санитарный регламент

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный может получить наказание по итогам матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
На 81-й минуте встречи форвард забил гол и на трибуне отпраздновал взятие ворот с болельщиками армейцев.
«В основном на заседании будут рассматриваться вопросы нарушения санитарного регламента как зрителями, так и игроками.
Это касается в том числе Антона Заболотного в матче со «Спартаком», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Напомним, в компенсированное время Заболотный был удален с поля за вторую желтую карточку.
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Заболотный – герой дерби: забил победный, отпраздновал в стиле Ибры перед фанатами и удалился