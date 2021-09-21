Мендеш предлагал «Атлетико» подписать Роналду летом, но клуб отказался (Cadena Ser)

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Нападающий Криштиану Роналду мог вернуться в Испанию по ходу летнего трансферного окна.

Агент Жорже Мендеш связывался со своими друзьями из «Атлетико», чтобы узнать, возможен ли трансфер Роналду в мадридский клуб.

«Атлетико» не проявил серьезного интереса к Криштиану, до переговоров дело не дошло, сообщает Cadena Ser со ссылкой на собственные источники.

В результате Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», где уже играл с 2003 по 2009 год. После трансфера 36-летний форвард забил 4 гола в 3 матчах за клуб.

Полную статистику португальца можно найти тут.

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