Мендеш предлагал «Атлетико» подписать Роналду летом, но клуб отказался (Cadena Ser)

Нападающий Криштиану Роналду мог вернуться в Испанию по ходу летнего трансферного окна.

Агент Жорже Мендеш связывался со своими друзьями из , чтобы узнать, возможен ли трансфер Роналду в мадридский клуб.

«Атлетико» не проявил серьезного интереса к Криштиану, до переговоров дело не дошло, сообщает Cadena Ser со ссылкой на собственные источники.

В результате Роналду вернулся в , где уже играл с 2003 по 2009 год. После трансфера 36-летний форвард забил 4 гола в 3 матчах за клуб.

Полную статистику португальца можно найти тут.