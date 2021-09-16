«Спартак» уволит Виторию сегодня-завтра, думаю. Он уже приговорен и ожидает звонка, есть такое ощущение». Генич о тренере

Комментатор Константин Генич считает, что «Спартак» скоро уволит главного тренера Руя Виторию после поражения в дерби от ЦСКА (0:1).

Вчера вечером клуб заявил, что не уволит Виторию, руководство доверяет тренерскому штабу.

«Мне кажется, идеологически решение об отставке тренера в «Спартаке» уже созрело.

Вчера об этом решили не заявлять, чтобы не рубить сгоряча, возможно, еще раз переспать с этой мыслью. Но у меня есть ощущение, что Витория уже приговорен и ожидает звонка от своего агента или от Мележикова.

Когда это случится – вопрос времени. Впереди «Уфа», с которой «Спартаку» исторически непросто. Да и я не очень понимаю, зачем тянуть до «Уфы».

Думаю, сегодня-завтра по Рую будет объявление. Повторюсь, полагаю, что внутри клуба это решение уже созрело, и поддержки тренеру никакой нет», – заявил Генич.

😩 Провальный старт «Спартака» в цифрах: 9-е место, 8 голов (хуже только «Урал») и 4 поражения в 8 турах

«Спартак» сообщил о полной поддержке Витории. Это к отставке – кажется, Рую пора нервничать