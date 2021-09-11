У Кокорина 0 касаний и 0 передач в игре против «Интера». Он вышел на 84-й минуте

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин принял участие в матче чемпионата Италии против «Интера» (1:3).

Россиянин вышел на замену, появившись на поле на 84-й минуте. Он заменил Джакомо Бонавентуру.

Кокорин за отведенное время на поле время ни разу не коснулся мяча и не сделал ни одной передачи.

В прошлом матче против «Дженоа» (2:1) Кокорин появился на поле на 81-й минуте и получил желтую карточку. До этого форвард не сыграл ни одной минуты стартовых четырех играх «фиалок».

Всего Александр после перехода из «Спартака» провел за «Фиорентину» 6 матчей, сыграв в общей сложности 110 минут.

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