У Заболотного 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 5 матчах со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный забил победный гол в матче 8-го тура со (1:0).

Теперь в активе 30-летнего форварда сборной России 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 5 матчах против красно-белых.

В чемпионате России лишь в играх с «Ростовом» Антон участвовал в таком же количестве голов своей команды – он забил дончанам 4 мяча в 7 матчах.

Подробная статистика выступлений Заболотного доступна здесь.

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