Дзюба не приостановил карьеру в сборной: «Хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией»

Нападающий объяснил, что не берет паузу в выступлениях за сборную России, несмотря на свое заявление.

Сегодня 33-летний форвард отказался от поездки в сборную для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022 в октябре против Словакии Словении: «Я пока не набрал оптимальную форму». Ранее тренер Валерий Карпин включил Артема в расширенный список национальной команды.

– Значит ли это, что вы временно приостановили карьеру в сборной?

– Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас.

Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол, – сказал Дзюба.

Вечером в понедельник Дзюба сделал дубль в игре с «Рубином» (3:1), забив первые голы в сезоне.

Дзюба отмечает вызов Карпина: забил два «Рубину», оборвал 9-матчевую серию без голов