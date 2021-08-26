Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Манчестер Сити» забил 6 голов «Уикому», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

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В 3-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Сити» забил шесть голов «Уикому» (6:1), «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (3:0).

Завтра «Челси» будет противостоять «Астон Вилле», «Манчестер Юнайтед»«Вест Хэму»

Кубок английской лиги

3-й раунд

Манчестер Сити – Уиком 6:1 (3:1, 3:0)
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Хэнлан, 1:1 – 29 де Брюйне, 2:1 – 43 Марез, 3:1 – 45 Фоден, 4:1 – 71 Ферран Торрес, 5:1 – 83 Марез, 6:1 – 88 Палмер.
Манчестер СитиСтеффен, Бернс, Уилсон-Эсбранд (Макати, 72), Мбете-Тату, Райли, Стерлинг, Лавиа, Ферран Торрес (Палмер, 72), де Брюйне, Марез, Фоден.
УикомСтокдэйл, Тафазолли, Джейкобсон, Маккарти, Обита, Гэйп (Скоуэн, 75), Уилер, Кайкай (Хорган, 68), Стюарт, Акинфенва (Воукс, 65), Хэнлан.
Предупреждение:
Лавиа (40).

 

Шеффилд Юнайтед – Саутгемптон 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 2:4
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Стивенс, 1:1 – 23 Диалло, 1:2 – 53 Салису, 2:2 – 66 Макберни.
Шеффилд ЮнайтедФодерингэм, Башем, Робинсон, Богл, Стивенс, Гедиура, Фримэн (Осборн, 46), Ндиай (Флек, 78), Норвуд, Макберни, Берк (Брюстер, 46).
СаутгемптонФорстер, Перро, Валери, Войнович (Беднарек, 74), Салису, Телла (Адамс, 81), Ромеу, Дженепо, Диалло, Редмонд (Уорд-Проуз, 46), Броя.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
Предупреждения:
Макберни (32), Войнович (33).

 

Бернли – Рочдейл 4:1 (0:0, 4:1)
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 47 Бисли, 1:1 – 50 Родригес, 2:1 – 60 Родригес, 3:1 – 62 Родригес, 4:1 – 77 Родригес.
БернлиПоуп, Коллинз, Бардсли, Тарковски, Корне, Вествуд (Лоутон, 78), Корк, Леннон, Питерс, Родригес (Вуд, 77), Выдра.
РочдейлЛинч, Тэйлор, Дорсетт, О`Кифф, О’Коннелл, Дули (Броудбент, 74), Морли, Киоэн, Одо (Эндрюс, 74), Бисли, Кэшмен (Келли, 84).
Предупреждения:
О`Кифф (63), Тарковски (63), О’Коннелл (64).

 

Норвич – Ливерпуль 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Карроу Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Минамино, 0:2 – 50 Ориги, 0:3 – 80 Минамино.
НорвичГанн, Хэнли, Гибсон, Мумба (Рашица, 69), Омобамиделе, Рупп, Ле-Мелу (Дауэлл, 77), Цолис (Пукки, 69), Гилмор, Яннулис, Ида.
ЛиверпульКеллехер, Конате, Цимикас (Робертсон, 66), Гомес, Джонс (Хендерсон, 87), Брэдли, Окслейд-Чемберлен, Кейта (Мортон, 46), Минамино, Ориги, Гордон.
Предупреждения:
Ле-Мелу (71), Рупп (90).

 

Уиган – Сандерленд 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Джей Джей Би Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Броудхед, 0:2 – 54 О`Нин.
УиганЭймос, Пирс, Ллойд, Тилт, Керр, Мэсси (Adeeko, 85), Казнс (Лэнг, 67), Смит, Эдвардс (Sze, 90), Джонс, Хамфрис.
СандерлендБердж, Хаггинс (Нейл, 79), Алвес, Райт, Броудхед, Эванс, О`Брайен, Притчард (Эмблтон, 71), Даяку (Стюарт, 71), О`Нин, Серкин.
Предупреждения:
О`Нин (45), Эдвардс (56), Эванс (81), Эмблтон (82).

 

КПР – Эвертон 2:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 8:7
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Лофтус Роуд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Остин, 1:1 – 30 Динь, 2:1 – 34 Остин, 2:2 – 47 Таунсенд.
КПРДьенг, Барбе, Дики, Данн, Маккаллум (Какэй, 66), Адома, Болл, Шаир (Дьюк-Маккенна, 76), Доззелл (Эймос, 63), Уиллок, Остин.
ЭвертонБегович, Холгейт, Динь (Кин, 80), Кенни, Годфри, Андре Гомеш (Дукуре, 58), Таунсенд, Ивоби, Дэвис, Гордон, Рондон (Грэй, 73).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7.
Предупреждения:
Маккаллум (49), Дики (88).

 

Уотфорд – Сток Сити 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Пауэлл, 1:1 – 61 Флетчер, 1:2 – 80 Клукас, 1:3 – 85 Таймон.
УотфордЭллиот, Мазина, Сьерральта, Кабаселе, Нгакиа, Туфан, Гослинг (Деннис, 80), Луза (Сиссоко, 74), Сема, Эрнандес, Флетчер.
Сток СитиДэвис, Батт, Таймон, Дьюэйни, Уилмот, Пауэлл (Сойерс, 74), Томпсон, Браун, Даути (Клукас, 68), Честер, Серридж (Сима, 67).
Предупреждение:
Батт (90).

 

Брентфорд – Олдхэм 7:0 (5:0, 2:0)
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3, пенальти Форсс, 2:0 – 16 Форсс, 3:0 – 38 Висса, 4:0 – 43, автогол Диарра, 5:0 – 44 Форсс, 6:0 – 60 Форсс, 7:0 – 87 Висса.
БрентфордАльваро Фернандес, Йоргенсен, Томпсон, Роэрслев (Бидструп, 71), Гуд, Йенсен, Фосу (Стивенс, 71), Висса, Оньека (Пирт-Харрис, 71), Годдос, Форсс.
ОлдхэмЛейтвилер, Фаж, Кларк, Пьерджанни (Да Силва, 46), Диарра, Киллор-Данн, Уэлан, Боуден, Баамбула (Коуту, 46), Дирнли (Воэн, 46), Джеймсон.
Предупреждение:
Кларк (79).

 

Фулхэм – Лидс 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:6
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика
ФулхэмРодак, Моусон, Кристи, Хектор, Брайен, Рид (Адарабиойо, 83), Онома, Кина (Декордова-Рид, 71), Кнокерт (Кавалейру, 71), Кебано, Родриго Муниз.
ЛидсМелье, Даллас, Фирпо, Крессуэлл, Робертс (Форшоу, 55), Филлипс, Джеймс, Клих (Гелхардт, 69), Саммервилл (Маккинстри, 75), Шеклтон, Родриго.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
Предупреждение:
Саммервилл (67).

 

Престон – Челтнем 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
21 сентября, 21.45, «Дипдэйл»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Хьюз, 2:0 – 37 Рафферти, 2:1 – 56 Васселл, 3:1 – 82 Магуайр, 4:1 – 90 Риис.
ПрестонРадд, Каннингем, Линдси (ван дер Берг, 31), Хьюз, Рафферти, Уайтмен, Маккэнн, Поттс (Браун, 80), Стори, Уикхэм (Магуайр, 7), Риис.
ЧелтнемЭванс, Фристоун, Поллок, Хортон, Barkers, Томас (Рэглен, 79), Блэр (Бондз, 78), Чепмен, Перри, Мэй, Уильямс (Васселл, 54).
Предупреждения:
Barkers (28), Томас (32), Радд (85), Васселл (90).

 

Брайтон – Суонси
Дата проведения
22 сентября, 21.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Тоттенхэм
Дата проведения
22 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Миллуолл – Лестер
Дата проведения
22 сентября, 21.45, «Нью Ден»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Уимблдон
Дата проведения
22 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Астон Вилла
Дата проведения
22 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
Дата проведения
22 сентября, 21.45, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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