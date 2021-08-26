Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Манчестер Сити» забил 6 голов «Уикому», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»

В 3-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Сити» забил шесть голов «Уикому» (6:1), «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (3:0).
Завтра «Челси» будет противостоять «Астон Вилле», «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэму».
3-й раунд
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 22 Хэнлан, 1:1 – 29 де Брюйне, 2:1 – 43 Марез, 3:1 – 45 Фоден, 4:1 – 71 Ферран Торрес, 5:1 – 83 Марез, 6:1 – 88 Палмер.
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Манчестер Сити –
Стеффен, Бернс, Уилсон-Эсбранд (Макати, 72), Мбете-Тату, Райли, Стерлинг, Лавиа, Ферран Торрес (Палмер, 72), де Брюйне, Марез, Фоден.
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Уиком –
Стокдэйл, Тафазолли, Джейкобсон, Маккарти, Обита, Гэйп (Скоуэн, 75), Уилер, Кайкай (Хорган, 68), Стюарт, Акинфенва (Воукс, 65), Хэнлан.
- Предупреждение:
- Лавиа (40).
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Брэмелл Лэйн»
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Шеффилд Юнайтед –
Фодерингэм, Башем, Робинсон, Богл, Стивенс, Гедиура, Фримэн (Осборн, 46), Ндиай (Флек, 78), Норвуд, Макберни, Берк (Брюстер, 46).
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Саутгемптон –
Форстер, Перро, Валери, Войнович (Беднарек, 74), Салису, Телла (Адамс, 81), Ромеу, Дженепо, Диалло, Редмонд (Уорд-Проуз, 46), Броя.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Терф Мур»
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Бернли –
Поуп, Коллинз, Бардсли, Тарковски, Корне, Вествуд (Лоутон, 78), Корк, Леннон, Питерс, Родригес (Вуд, 77), Выдра.
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Рочдейл –
Линч, Тэйлор, Дорсетт, О`Кифф, О’Коннелл, Дули (Броудбент, 74), Морли, Киоэн, Одо (Эндрюс, 74), Бисли, Кэшмен (Келли, 84).
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Карроу Роуд»
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Норвич –
Ганн, Хэнли, Гибсон, Мумба (Рашица, 69), Омобамиделе, Рупп, Ле-Мелу (Дауэлл, 77), Цолис (Пукки, 69), Гилмор, Яннулис, Ида.
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Ливерпуль –
Келлехер, Конате, Цимикас (Робертсон, 66), Гомес, Джонс (Хендерсон, 87), Брэдли, Окслейд-Чемберлен, Кейта (Мортон, 46), Минамино, Ориги, Гордон.
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Джей Джей Би Стэдиум»
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Уиган –
Эймос, Пирс, Ллойд, Тилт, Керр, Мэсси (Adeeko, 85), Казнс (Лэнг, 67), Смит, Эдвардс (Sze, 90), Джонс, Хамфрис.
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Сандерленд –
Бердж, Хаггинс (Нейл, 79), Алвес, Райт, Броудхед, Эванс, О`Брайен, Притчард (Эмблтон, 71), Даяку (Стюарт, 71), О`Нин, Серкин.
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Лофтус Роуд»
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КПР –
Дьенг, Барбе, Дики, Данн, Маккаллум (Какэй, 66), Адома, Болл, Шаир (Дьюк-Маккенна, 76), Доззелл (Эймос, 63), Уиллок, Остин.
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Эвертон –
Бегович, Холгейт, Динь (Кин, 80), Кенни, Годфри, Андре Гомеш (Дукуре, 58), Таунсенд, Ивоби, Дэвис, Гордон, Рондон (Грэй, 73).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7.
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Викарэдж Роуд»
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Уотфорд –
Эллиот, Мазина, Сьерральта, Кабаселе, Нгакиа, Туфан, Гослинг (Деннис, 80), Луза (Сиссоко, 74), Сема, Эрнандес, Флетчер.
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Сток Сити –
Дэвис, Батт, Таймон, Дьюэйни, Уилмот, Пауэлл (Сойерс, 74), Томпсон, Браун, Даути (Клукас, 68), Честер, Серридж (Сима, 67).
- Предупреждение:
- Батт (90).
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Брентфорд Комьюнити»
- Голы:
- 1:0 – 3, пенальти Форсс, 2:0 – 16 Форсс, 3:0 – 38 Висса, 4:0 – 43, автогол Диарра, 5:0 – 44 Форсс, 6:0 – 60 Форсс, 7:0 – 87 Висса.
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Брентфорд –
Альваро Фернандес, Йоргенсен, Томпсон, Роэрслев (Бидструп, 71), Гуд, Йенсен, Фосу (Стивенс, 71), Висса, Оньека (Пирт-Харрис, 71), Годдос, Форсс.
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Олдхэм –
Лейтвилер, Фаж, Кларк, Пьерджанни (Да Силва, 46), Диарра, Киллор-Данн, Уэлан, Боуден, Баамбула (Коуту, 46), Дирнли (Воэн, 46), Джеймсон.
- Предупреждение:
- Кларк (79).
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Крэйвен Коттэдж»
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Фулхэм –
Родак, Моусон, Кристи, Хектор, Брайен, Рид (Адарабиойо, 83), Онома, Кина (Декордова-Рид, 71), Кнокерт (Кавалейру, 71), Кебано, Родриго Муниз.
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Лидс –
Мелье, Даллас, Фирпо, Крессуэлл, Робертс (Форшоу, 55), Филлипс, Джеймс, Клих (Гелхардт, 69), Саммервилл (Маккинстри, 75), Шеклтон, Родриго.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
- Предупреждение:
- Саммервилл (67).
- Дата проведения
- 21 сентября, 21.45, «Дипдэйл»
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Престон –
Радд, Каннингем, Линдси (ван дер Берг, 31), Хьюз, Рафферти, Уайтмен, Маккэнн, Поттс (Браун, 80), Стори, Уикхэм (Магуайр, 7), Риис.
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Челтнем –
Эванс, Фристоун, Поллок, Хортон, Barkers, Томас (Рэглен, 79), Блэр (Бондз, 78), Чепмен, Перри, Мэй, Уильямс (Васселл, 54).
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.45, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.45, «Нью Ден»
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.45, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 22 сентября, 21.45, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.