Реформа РПЛ от ВШЭ: 30 туров + групповой этап для топ-4 и аутсайдеров, а также плей-офф за Лигу конференций

Лаборатория исследований спорта Высшей школы экономики в блоге на Sports.ru предложила альтернативный вариант реформы РПЛ.

«Первый этап. На первом этапе команды разыгрывают стандартный двухкруговой турнир (30 туров).

Второй этап. На втором этапе команды разбиваются на 3 группы: с 1-го по 4-е место, с 5-го по 12-е место, с 13-го по 16-е место.

Команды 1-4 играют мини-круговой турнир друг с другом (31-33 туры) за первые 4 места. Команды 13-16 играют мини-круговой турнир друг с другом (31-33 туры) за последние 4 места.

Команды 5-12 играют турнир по олимпийской системе («навылет») за путевку в Лигу Конференций. Если обладатель Кубка России занял место с 5-го по 12-е и уже получил еврокубковую путевку, то он не принимает участия в этом мини-турнире.

Таким образом, 7 или 8 команд ранжируются по силе в соответствии с местом по итогам 30 туров – обозначим эти команды C1,…,C8 – по убыванию достигнутого на первом этапе результата.

В 31-м игровом дне C1 сыграет с С8 или сразу пройдет в 32-й игровой день, С2 сыграет с С7, С3 с С6, С4 с С5. Команда, занявшая более высокое место по итогам 30 туров, принимает соперника дома. В 32-й тур проходят победители пар.

В 32-м туре распределение оставшихся 4 команд по парам формируется аналогичным образом: команда с самым высоким местом по итогам первого этапа дома примет команду с самым низким местом и т.д.

Другими словами, в 32-м туре происходит перепосев (победивший аутсайдер не забирает более легкую сетку поверженного фаворита). Перепосев создает стимулы играть на победу до конца двухкругового турнира, чтобы получить более легких соперников в начале турнира навылет и преимущество своего поля в большем числе матчей.

В 33-м туре из оставшихся 2 команд дома сыграет занявшая более высокое место по итогам 1-го этапа. Победитель плей-офф получает приз, который зависит от того, кто выиграл Кубок России:

– Если Кубок России выиграла команда, занявшая после 2-го этапа места с 1-го по 3-е, то 4-е место и победитель плей-офф сразу получают путевки в Лигу Конференций.

– Если Кубок России выиграла команда, занявшая 4-е место, то победитель плей-офф сразу получает путевку в Лигу Конференций.

– Если Кубок России выиграла любая другая команда, то 4-е место и победитель плей-офф разыгрывают в 34-35 турах оставшуюся путевку в Лигу Конференций.

В 34-й и 35-й игровые дни также разыгрываются стыковые матчи РПЛ/ФНЛ», – говорится в тексте.

Таким образом, предложенный формат подразумевает увеличение числа игровых дней с 32 (с учетом стыковых матчей в нынешнем формате) до 35 и увеличение числа матчей между лидерами сезона. Аутсайдеры сезона получат возможность подняться из зоны вылета в зону стыковых матчей, а команды из середины таблицы получат возможность побороться за участие в Лиге конференций. В то же время чемпионат полностью сохраняет спортивный принцип: в первые 30 туров набор соперников у всех одинаковый. При этом формат сможет адаптироваться к ситуации, если Россия упадет в таблице коэффициентов УЕФА и 5-е место перестанет давать путевку в еврокубки.

Альтернативный вариант реформы РПЛ от Высшей школы экономики: 30 туров + групповые турниры и плей-офф