Вилков о Слуцком: «Арбитр Иванов выгнал раздувающего щеки по адресу. Было ощущение, что играют команды АПЛ и ФНЛ-2»

Российский арбитр раскритиковал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за его поведение, приведшее к удалению в матче 8-го тура против «Зенита» (1:3).

После игры тренер высказался о главном арбитр матча: «Судья Иванов профнепригоден. Он преднамеренно искал моменты».

«Попытка тренера с европейским прошлым свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! В первом тайме создавалось ощущение, что играет команда английской Премьер-лиги против команды ФНЛ-2!

Высокообразованный тренер не должен позволять вести себя подобным образом! Своим поведением Леонид Викторович спровоцировал заполненные трибуны Центрального стадиона скандировать матерные слова в адрес судейской бригады! На стадионе присутствовали дети! А поведение главного тренера команды из республики Татарстан является, мягко говоря, неподобающим!

Профпригодный арбитр Иванов поступил в соответствии с правилами игры! Он выгнал раздувающего щеки по адресу!

Думаю, Ашот Рафаилович [Хачатурянц] в данной ситуации встанет на защиту арбитров, которые не допустили грубых ошибок.

И еще: тренера «Рубина» я предлагаю отправить поработать на 3-4 тура с командой ЮФЛ из Казани. Главную команду может возглавить тренер из ЮФЛ. Вдруг у него лучше получится», – сказал Вилков

Провал Слуцкого: не ожидал 3-4-3 от Семака, ошибся с персоналкой Ракицкого. Клаудиньо, Малком, Вендел, Дзюба – топ-атака