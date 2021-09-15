У Гризманна 0 результативных действий в 4 играх за «Атлетико» после возвращения

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн был заменен по ходу матча Ла Лиги против «Хетафе».
Игрок покинул поле на 67-й минуте.
Француз не отметился результативными действиями в четырех матчах за «Атлетико» после возвращения из «Барселоны».
В прошлой игре Ла Лиги против «Атлетика» (0:0) Гризманн вышел в стартовом составе, однако был заменен на 55-й минуте.
До этого футболист принимал участие в играх с «Эспаньолом» (2:1) и «Порту» (0:0) в Лиге чемпионов.
Возвращение Гризманна – испытание для Симеоне. Антуан поник в «Барсе», но способен сделать «Атлетико» сильнее