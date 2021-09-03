Капризов продлил контракт с «Миннесотой» на 5 лет и 9 млн долларов в год

Нападающий продолжит выступать за .

24-летний россиянин официально договорился о новом контракте с клубом на 5 лет.

Капризов подписал соглашение с «Уайлд» на 45 миллионов долларов. Среднегодовая зарплата форварда составит 9 млн долларов.

Прошедший сезон стал для Капризова первым в , по итогам которого он выиграл «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку лиги.

Нападающий набрал 51 (27+24) балл за результативность в 55 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 7 играх.

Напомним, что «Миннесота» выбрала Капризова в 5-м раунде драфта НХЛ-2015 под общим 135-м номером.