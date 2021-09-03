Капризов продлил контракт с «Миннесотой» на 5 лет и 9 млн долларов в год

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Нападающий Кирилл Капризов продолжит выступать за «Миннесоту».

24-летний россиянин официально договорился о новом контракте с клубом на 5 лет.

Капризов подписал соглашение с «Уайлд» на 45 миллионов долларов. Среднегодовая зарплата форварда составит 9 млн долларов.

Прошедший сезон стал для Капризова первым в НХЛ, по итогам которого он выиграл «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку лиги.

Нападающий набрал 51 (27+24) балл за результативность в 55 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 7 играх.

Напомним, что «Миннесота» выбрала Капризова в 5-м раунде драфта НХЛ-2015 под общим 135-м номером.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные