Чемпионат Испании. «Реал» против «Мальорки», «Севилья» победила «Валенсию»

В 6-м туре чемпионата Испании во вторник «Атлетико» победил «Хетафе» на выезде (2:1), «Атлетик» уступил «Райо Вальекано» (1:2).
В среду «Севилья» переиграла «Валенсию» (3:1), «Реал» принимает «Мальорку».
В четверг «Барселона» проведет гостевой матч с «Гранадой».
6-й тур
- Дата проведения
- 22 сентября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Буну, Монтьель (Навас, 56), Диего Карлос, Кунде, Рекик, Фернандо (Гудель, 77), Гомес, Жордан (Ракитич, 56), Ламела, Окампос (Дилэйни, 69), Рафа Мир (Эн-Несири, 56).
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Валенсия –
Мамардашвили, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 46), Тони Лато, Джейсон (Муса, 46), Гильямон, Васс (Куандреди, 67), Гедеш (Маркос Андре, 67), Макси Гомес, Дуро (Вальехо, 80).
- Дата проведения
- 22 сентября, 20.30, «RCDE Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 54, пенальти де Томас.
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Эспаньол –
Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер (Мелендо, 88), Баре (Давид Лопес, 74), Морланес (Мерида, 66), Меламед (У Лэй, 66), де Томас (Димата, 75), Эмбарба.
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа (Мязга, 86), Лагуардиа, Тачи (де ла Фуэнте, 86), Дуарте, Ману Гарсия (Мойя, 86), Пина (Пельистри, 72), Лум, Риоха, Хоселу, Гвидетти (Силла, 60).
- Предупреждения:
- Дуарте (53), Кабрера (90), Диего Лопес (90).
- Дата проведения
- 22 сентября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 3 Бензема.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес, Вальверде, Камавинга, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.
- Дата проведения
- 22 сентября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Манди, Пау Торрес, Педраса, Капу, Парехо, Тригерос, Пино, Пако Алькасер, Данджума.
- Дата проведения
- 23 сентября, 20.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 23 сентября, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 23 сентября, 23.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 21 сентября, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Иглесиас, Джене, Митрович, Куэнка, Оливера, Аленья, Флорентину (Поведа, 90), Максимович, Мата (Сильва, 78), Масиас (Унал, 67).
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Атлетико –
Облак, Триппьер (Эрмосо, 62), Савич, Хименес, Лоди (де Пауль, 63), Корреа, Гризманн (Матеус Кунья, 67), Карраско, Льоренте, Эррера (Врсалько, 84), Суарес.
- Предупреждения:
- Суарес (22), Эррера (64), Мата (65), Хименес (66), Аленья (66), Максимович (90), Карраско (90), Куэнка (90), Матеус Кунья (90).
- Удаление:
- Аленья (74).
- Дата проведения
- 21 сентября, 23.00, «Сан Мамес»
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Атлетик –
Унаи Симон, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Лекуэ, Уильямс (Морсильо, 75), Саррага (Венседор, 69), Весга (Дани Гарсия, 75), Муниаин (Беренгер, 69), Вильялибре, Рауль Гарсия (Уильямс, 63).
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Паласон (Родригес, 79), Унаи Лопес (Фалькао, 76), Гарсия (Бебе, 79), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 59), Гвардиола (Нтека, 59).
- Дата проведения
- 21 сентября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Леванте –
Карденас, Робер (Де Фрутос, 73), Мустафи, Везу, Мирамон (Кантеро, 86), Пепелу (Вукчевич, 78), Радоя (Дани Гомес, 73), Мартинес (Мелеро, 73), Энрик Франкеса, Рохер Марти, Моралес.
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Сельта –
Дитуро, Мальо, Араухо, Мурильо, Галан, Мендес (Йокушлу, 88), Бельтран, Серви (Денис Суарес, 46), Тапия (Нолито, 46), Санти Мина, Аспас (Домингес, 77).
- Предупреждения:
- Тапия (4), Рохер Марти (9), Мирамон (59), Аспас (69), Де Фрутос (89).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.