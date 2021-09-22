Чемпионат Испании. «Реал» против «Мальорки», «Севилья» победила «Валенсию»

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В 6-м туре чемпионата Испании во вторник «Атлетико» победил «Хетафе» на выезде (2:1), «Атлетик» уступил «Райо Вальекано» (1:2). 

В среду «Севилья» переиграла «Валенсию» (3:1), «Реал» принимает «Мальорку». 

В четверг «Барселона» проведет гостевой матч с «Гранадой». 

Чемпионат Испании

6-й тур

Севилья – Валенсия 3:1 (3:1, 0:0)
Дата проведения
22 сентября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Гомес, 2:0 – 15 Монтьель, 3:0 – 22 Рафа Мир, 3:1 – 31 Дуро.
СевильяБуну, Монтьель (Навас, 56), Диего Карлос, Кунде, Рекик, Фернандо (Гудель, 77), Гомес, Жордан (Ракитич, 56), Ламела, Окампос (Дилэйни, 69), Рафа Мир (Эн-Несири, 56).
ВаленсияМамардашвили, Фулькье, Габриэл Паулиста, Альдерете (Диакаби, 46), Тони Лато, Джейсон (Муса, 46), Гильямон, Васс (Куандреди, 67), Гедеш (Маркос Андре, 67), Макси Гомес, Дуро (Вальехо, 80).
Предупреждения:
Ламела (17), Альдерете (17), Тони Лато (17), Монтьель (30), Рафа Мир (35), Жордан (51), Диакаби (68), Гудель (82).

 

Эспаньол – Алавес 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
22 сентября, 20.30, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 54, пенальти де Томас.
ЭспаньолДиего Лопес, Хиль, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер (Мелендо, 88), Баре (Давид Лопес, 74), Морланес (Мерида, 66), Меламед (У Лэй, 66), де Томас (Димата, 75), Эмбарба.
АлавесПачеко, Агиррегабириа (Мязга, 86), Лагуардиа, Тачи (де ла Фуэнте, 86), Дуарте, Ману Гарсия (Мойя, 86), Пина (Пельистри, 72), Лум, Риоха, Хоселу, Гвидетти (Силла, 60).
Предупреждения:
Дуарте (53), Кабрера (90), Диего Лопес (90).

 

Реал Мадрид – Мальорка 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
22 сентября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Гол:
1:0 – Бензема.
Реал МадридКуртуа, Начо, Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес, Вальверде, Камавинга, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.
МальоркаРейна, Састре, Вальент, Гайя, Оливан, Кубо, Ли Кан Ин, Батталья, Фебас, Лаго Джуниор, Хопп.

Вильярреал – Эльче 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
22 сентября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Пино, 1:1 – 19 Мохика.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Манди, Пау Торрес, Педраса, Капу, Парехо, Тригерос, Пино, Пако Алькасер, Данджума.
ЭльчеКасилья, Барраган, Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Хосан, Марконе, Фидель, Гумбау, Лукас Перес, Каррильо.

Осасуна – Бетис
Дата проведения
23 сентября, 20.30, «Эль-Садар»
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Гранада – Реал Сосьедад
Дата проведения
23 сентября, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

Кадис – Барселона
Дата проведения
23 сентября, 23.00, «Рамон де Карранса»
превью матча текстовый онлайн статистика

Хетафе – Атлетико 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
21 сентября, 20.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45, автогол Облак, 1:1 – 78 Суарес, 1:2 – 90 Суарес.
ХетафеСория, Иглесиас, Джене, Митрович, Куэнка, Оливера, Аленья, Флорентину (Поведа, 90), Максимович, Мата (Сильва, 78), Масиас (Унал, 67).
АтлетикоОблак, Триппьер (Эрмосо, 62), Савич, Хименес, Лоди (де Пауль, 63), Корреа, Гризманн (Матеус Кунья, 67), Карраско, Льоренте, Эррера (Врсалько, 84), Суарес.
Предупреждения:
Суарес (22), Эррера (64), Мата (65), Хименес (66), Аленья (66), Максимович (90), Карраско (90), Куэнка (90), Матеус Кунья (90).
Удаление:
Аленья (74).

 

Атлетик – Райо Вальекано 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
21 сентября, 23.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Гарсия, 1:1 – 33, автогол Сисс, 1:2 – 90 Фалькао.
АтлетикУнаи Симон, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Лекуэ, Уильямс (Морсильо, 75), Саррага (Венседор, 69), Весга (Дани Гарсия, 75), Муниаин (Беренгер, 69), Вильялибре, Рауль Гарсия (Уильямс, 63).
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Мараш, Катена, Фран Гарсия, Паласон (Родригес, 79), Унаи Лопес (Фалькао, 76), Гарсия (Бебе, 79), Комесанья, Сисс (Оскар Валентин, 59), Гвардиола (Нтека, 59).
Предупреждения:
Катена (7), Нуньес (16), Гвардиола (42), Муниаин (56), Мараш (83), Мартинес (90).

 

Леванте – Сельта 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
21 сентября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 66 Аспас, 0:2 – 85 Мендес.
ЛевантеКарденас, Робер (Де Фрутос, 73), Мустафи, Везу, Мирамон (Кантеро, 86), Пепелу (Вукчевич, 78), Радоя (Дани Гомес, 73), Мартинес (Мелеро, 73), Энрик Франкеса, Рохер Марти, Моралес.
СельтаДитуро, Мальо, Араухо, Мурильо, Галан, Мендес (Йокушлу, 88), Бельтран, Серви (Денис Суарес, 46), Тапия (Нолито, 46), Санти Мина, Аспас (Домингес, 77).
Предупреждения:
Тапия (4), Рохер Марти (9), Мирамон (59), Аспас (69), Де Фрутос (89).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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