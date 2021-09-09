Букмекерская компания предложила РПЛ 8 млрд рублей за 4 года за титульное спонсорство («РБ Спорт»)

РПЛ получила предложение по титульному спонсорству лиги.

По информации «РБ Спорт», одна из букмекерских компаний предлагает подписать контракт на четыре сезона, статус – титульное спонсорство.

Сумма контракта на сезоны-2022/23-2025/26 – 8 миллиардов рублей. Сумма будет разбита на платежи равными долями – по 2 миллиарда в год.

На данный момент титульный спонсор российской Премьер-лиги – банк «Тинькофф». Соглашение завершается в конце нынешнего сезона, по нему банк платит лиге 300 миллионов рублей в год.

Таким образом, предложение по титульному спонсорству чемпионата России увеличивается почти в семь раз.

Параллельно с вопросом о титульном спонсоре РПЛ пытается договориться о новом ТВ-контракте. Действие нынешнего также заканчивается в конце сезона-2021/22. На данный момент права на показ матчей лиги принадлежат «Газпром-Медиа», в который входит «Матч ТВ».