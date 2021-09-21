Валерий Карпин: «Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому включил его в расширенный список. Видимо, так»

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о включении в расширенный состав нападающего Артема Дзюбы, позднее отказавшегося ехать в команду.

«Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так.

Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что еще не готов, что ему еще надо набирать форму, и он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените», – сказал Карпин.

Дзюба отказался ехать в сборную, потому что «не набрал оптимальную форму». Карпин только пожал плечами

 

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