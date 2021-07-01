Выступление Черчесова, Италия – Испания в полуфинале Евро, «Спартак» подписал Мозеса, Минспорт и потолок зарплат, игрок «Алании» оскорбил Касаткину и другие новости футбола

1. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал большую пресс-конференцию по итогам выступления команды на Евро-2020. За два с половиной часа тренер сообщил, что работа выполнена, пусть результат и не достигнут, нравиться кому-то у него желания нет, а также назвал себя «полевым командиром». Кроме того, он отметил, что на техкоме ничего не говорил об уровне и мотивации игроков, и проанализировал слова Владимира Путина.

Большое количество цитат Черчесова можно найти в ленте новостей по его тегу.

2. Один из основных вопросов дня – возможная отставка Черчесова. Сам тренер сказал, что никуда особенно не собирается и «свое войско оставлять на поле боя не привык».

Впрочем, позже появилась информация, что РФС может уволить Черчесова, если получит согласие от одного из кандидатов. РБК пишет, что Черчесов вряд ли останется тренером сборной России, а РФС обсудит условия отставки с его представителем. Среди кандидатов – 2 россиянина и 5 иностранцев, Семака в списке нет. Называются фамилии Карпина и Слуцкого.

3. Испания в четвертьфинале Евро-2020 одолела Швейцарию по пенальти. В основное время опять случился автогол, на который швейцарцы ответили мячом Шакири. Кроме того, Швейцария доигрывала вдесятером после удаления Ремо Фройлера.

В послематчевой серии Бускетс ухнул в штангу, но голкипер Унаи Симон блеснул и взял два удара, а Ольмо, Морено и Ойарсабаль пробили точно.

4. Италия вышла в полуфинал, победив Бельгию (2:1). У итальянцев забили Барелла и Инсинье, а Лукаку ответил голом с пенальти (по мнению Бонуччи, сомнительного).

Таким образом, у Италии Манчини 32 матча подряд без поражений, а победная серия с общим счетом 36:2 составляет 13 матчей. Все это новые рекорды сборной. Кроме того, Италия одержала рекордную 15-ю победу подряд на Евро с учетом квалификации. А вот серия Бельгии прервалась после 14 матчей.

Из плохих новостей: итальянцы потеряли Леонардо Спинаццолу, который порвал ахилл. Пишут, что он может пропустить до года.

В полуфинале 6 июля Италия сыграет с Испанией.

5. Минспорт выдвинет предложения по введению потолка зарплат в российском спорте до середины июля. Число легионеров в игровых видах хотят оптимизировать. Конкретики пока нет.

6. «Чайку» за организацию договорных игр перевели из ФНЛ в ПФЛ.

7. Трансферные новости. «Спартак» подписал Виктора Мозеса на 2 года, оформив переход игрока из «Челси». «МЮ» подписал 35-летнего вратаря Тома Хитона по схеме «2+1». «Лейпциг» приобрел лучшего бомбардира «Айнтрахта» Андре Силву. Трансфер оценивается в 23 млн евро плюс бонусы. «Лестер» купил Сумаре у «Лилля», контракт – на 5 лет.

«ПСЖ» предложил Месси контракт с зарплатой выше, чем дает «Барса». «МЮ» может отдать 45 млн евро и Погба за Варана.

8. Полузащитник «Реала» Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии. Он выступал за команду с 2010 года.

9. Кубок Америки. 1/4 финала. Бразилия с минимальным счетом победила Чили, Парагвай проиграл Перу в серии пенальти.

10. Хавбек «Алании» Владимир Хубулов оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину в личных сообщениях инстаграма после ее поражения во втором круге «Уимблдона». Клуб извинился и оштрафовал игрока на три зарплаты. Сам футболист, который, по данным Mash Gor, заявлял во время внутреннего расследования, что Касаткину оскорблял его брат, также извинился. Впрочем, оказалось, что досталось не только Касаткиной: об оскорблениях со стороны Хубулова сообщил казахстанский теннисист Дмитрий Попка.

11. УЕФА запретил использовать рекламу в радужных цветах на матчах 1/4 финала Евро-2020 в Петербурге и Баку.

12. Товарищеские матчи. «Спартак» сыграл вничью с «Браво», «Динамо» одолело АЕЛ, «Рубин» разгромил «Нижний Новгород».

13. Более 40% новых случаев коронавируса в Финляндии связаны с Евро-2020 в Петербурге. С 21 по 27 июня в Финляндии зафиксировали 947 новых случаев коронавируса – на 400 случаев больше, чем неделей раньше.

Цитаты дня.

Президент «Урала» против переноса 6-го тура РПЛ ради сборной: «Перед Евро перенесли тур, что вы сделали? Играли здорово?»

Джек Грилиш: «Я, Санчо, Рэшфорд, Стерлинг, Фоден, Сака – страшно от того, насколько мы хороши. Это не высокомерие, просто правда»

Гендиректор «Спартака»: «Наша цель – чемпионство, а задача – второе место и ЛЧ»

Максим Траньков: «Дзюба – довольно честный парень. Когда он поймет, что больше не может, то первым скажет: «Я ухожу»

Митрополит Митрофан: «Должны быть духовники в нашей сборной. Они какие-то не боевые, духовно слабенькие»

Ян Вертонген: «Не хочу делать Италии много комплиментов – они раздражали меня в конце. Оправдываться тоже не хочется»