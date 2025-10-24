Чемпионат Франции. «Париж» против «Нанта», «Брест» примет «ПСЖ» в субботу
В Лиге 1 пройдут матчи 9-го тура.
В пятницу «Париж» примет «Нант».
В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова в гостях сыграет с «Брестом», «Монако» Александра Головина встретится с «Тулузой», «Ланс» будет противостоять «Марселю».
В воскресенье «Лион» сыграет против «Страсбура».
Чемпионат Франция
9-й тур
24 октября 18:45, Stade Jean Bouin
25 октября 15:00, Cтад Франсис Ле Бле
25 октября 17:00, Луи II
25 октября 19:05, Болларт-Делелис
26 октября 14:00, Пьер Моруа
26 октября 16:15, Аббе-Дешам
26 октября 16:15, Стад Раймон Копа
26 октября 16:15, Роазон Парк
26 октября 19:45, Групама Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
