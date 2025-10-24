Чемпионат Франции. «Париж» против «Нанта», «Брест» примет «ПСЖ» в субботу

В Лиге 1 пройдут матчи 9-го тура.

В пятницу «Париж » примет «Нант ».

В субботу «ПСЖ » Матвея Сафонова в гостях сыграет с «Брестом », «Монако » Александра Головина встретится с «Тулузой», «Ланс» будет противостоять «Марселю».

В воскресенье «Лион» сыграет против «Страсбура».

